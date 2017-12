Itä-Suomessa edelleen yli 11 000 sähkötöntä taloutta

Korjaustöissä on Gylénin mukaan ollut päivän aikana 170 ihmistä. Työ jatkuu pienemmällä miehityksellä läpi yön. Sahauskoptereita ei torstaina saatu sumun takia ilmaan, mutta perjantaina on tarkoitus yrittää uudestaan.

Hätäpuheluissa voi olla katkoja

– Puhelinverkko on ilmeisesti toiminut riittävän hyvin näissä tilanteissa, kun on tarvinnut hätäkeskukseen saada yhteyttä. Se on ainakin se tieto, mikä meillä on.