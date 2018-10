Italian taloustilanne herättää huolta – "Voi aika nopeasti olla se tilanne, että Italia on kolkuttelemassa muiden euromaiden ovia, että saiskos vähän rahaa"

Italia on laatinut budjetin, jonka alijäämä on 2,4 prosenttia. Maan valtionvelka ja isot korkomaksut ovat herättäneet huolta ympäri euroaluetta jo pidemmän aikaa.

OP:n pääjohtaja Timo Ritakallion mukaan tilanne on monessa mielessä hankala. Hänen mukaansa Italia on euromaista yksi velkaisimpia, ja toisaalta Italian pankkisektori on yksi heikoimmista euroalueilla.

– Kreikan aiheuttama euroalueen velkakriisi on muistissa, mutta tämä on megaluokkaa isompi. 23 prosenttia kaikesta euroalueen valtionvelasta on Italian velkaa. Se on itse asiassa 2,3 biljoonaa euroa, mikä on aivan huikea summa rahaa, Ritakallio kuvailee Huomenta Suomen Markkinaraadissa.