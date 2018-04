Itämeri kiinnostaa risteilyturisteja: "Karibian ja välimeren lämmöt on monen osalta jo nähty"

GAC Finlandin toimitusjohtaja Svante Erikssonin mukaan laiva on lähtenyt liikkeelle Hampurista.

– Myös risteilymatkailussa etsitään uusia kohteita. Monen matkustajan kohdalla Karibian ja välimeren lämmöt on jo nähty. Itämeri on hyvä kohde risteilymatkalle, sillä sen kiertomatkalla on saavutettavissa hvyin erityyppisiä kaupunkeja.