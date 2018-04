Itseluottamusta uhkuva Väyrynen jättää kansalaispuolueen, tähtää yhä Sipilän tilalle – "Olen ollut kaksi kertaa nostamassa keskustaa kuilun partaalta"

Kansalaispuolue oli jo erottamassa Väyrystä

Hän on silti ollut edelleen teknisesti jäsen, koska käräjäoikeus on määrännyt täytäntöönpanon keskeytyksen, kunnes asia on ratkaistu. Kiistassa on kyse siitä, tehtiinkö Väyrysen erottamispäätös yhdistyslain ja puolueen sääntöjen vastaisesti.