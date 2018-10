Ivan Puopolon kolumni: Katsokaa minua, olen hyvä ihminen!

Jotta voisi ymmärtää, mistä on kyse, täytyy tutustua meksikolaiseen Lisette Espinosaan.

Vararehtori vastasi ymmärtävänsä ja ehdotti, että he tapaisivat ja miettisivät yhdessä, mitä asialle voisi tehdä.

Yksi virke teki rehtorista rasistin

Tuo virke oli ratkaiseva. Opiskelijat tarttuivat siihen, ja Spellmanista tuli hetkessä rasisti. Sillä, että hän aidosti halusi parantaa vähemmistöjen oloja, ei ollut merkitystä. Vastaavia tapauksia on USA:n yliopistoilla jatkuvasti. Yksi väärä sana tai lause eikä mitään ole enää tehtävissä.

Vaikka liikkeen perimmäinen tarkoitus on hyvä, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, miksi heidän toimintansa vaikuttaa täysin vastakkaiselta? Tuntuu nimenomaan epäoikeudenmukaiselta, että ihminen joutuu eroamaan yhden lauseen vuoksi - etenkin kun tarkoitus on ollut vähentää eriarvoisuutta.

Sillä, onko vastustaja todella oikeasti paha, ei ole merkitystä



Sosiaalipsykologi Jonathan Haidtillä on tähän teoria. Hänen mukaansa tilanteessa, jossa jotakuta vastaan hyökätään yksittäisen sanan tai lauseen perusteella, ei ole kyse siitä, että haluttaisiin todella tehdä maailmasta parempi paikka. Jos haluttaisiin, silloin olisi merkitystä sillä, mikä oli sanojan alkuperäinen tarkoitus.

Haidt sanoo, että maailman paremmaksi tekemisen sijaan kyseessä on markkinatilanne. Social justice warrior (SJW) etsii alati paikkoja, joiden avulla voisi oman yhteisönsä silmissä hankkia arvostusta.

Kun opiskelijat hyökkäsivät Spellmania vastaan, puhuivat he todellisuudessa muille samanmielisille. He ikään kuin sanoivat: "Katsokaa kuinka oikeamielinen olen, annan pahan saada palkkansa!"

Sillä, onko vastustaja todella oikeasti paha, ei ole merkitystä. Olennaista on saada muut uskomaan niin. Tilannetta voisi verrata siihen, että poliisi ei ole kiinnostunut saamaan kiinni rikollisia vaan tekemään ainoastaan mahdollisimman paljon pidätyksiä.

Suomessa saatu vasta esimakua

Kussakin hierarkiassa on oma ekonomiansa ja oma valuuttansa. Armeijassa saa arvostusta eri tavoin kuin eläinsuojeluyhdistyksessä tai kirjallisuuspiirissä, mutta vaikka valuutta vaihtelee, jokaisessa hierarkiassa yksilöt pyrkivät ylöspäin. Lopulta voi käydä niin, että hierarkiassa etenemisestä itsessään tulee päämäärä.

Suomessa tästä on saatu vasta esimakua, mutta sen Heikelä, Krohn ja Röyhkä aistivat. Vaikka SJW-liikkeen alkuperäinen tarkoitus on taistella sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta vastaan, tulevat he itse luoneeksi sitä hankkiessaan keinoja kaihtamatta arvostusta omiensa joukossa.