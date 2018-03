Jää murtuu ja aaltoilee pilkkijöiden alla Suomenlahdella hurjalla videolla – asiantuntija pitää ilmiötä loogisena: "Mikäli se ei pysty taipumaan, se murtuu"

Keväisin jää alkaa haurastua auringon vaikutuksesta, vaikka öisin pakkasta riittäisikin. Videolla nähtävässä tilanteessa jää on kuitenkin paksua. Ilmiössä ei olekaan kyse jään paksuudesta, vaan siihen vaikuttaa ennen kaikkea aallon voimakkuus.

"Parempi pysytellä lautalla"

– Parempi pysytellä lautalla ja odottaa, että aalto on kulkeutunut pois ja liikkua vasta sen jälkeen. Jos tuulen suunta on maalta merelle päin, sen jälkeen on tosin kiire, sillä tuuli saattaa kuljettaa jäälautat pois rannalta, jonka jälkeen jäälle voi jäädä jumiin, Eriksson kuvailee.