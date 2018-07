Jääherkut viilentävät helteessä kylpevän Korkeasaaren asukkaita – karhukaksikko rouskutti jäisen liha-annoksen kertaistumalta

– Eläimille on järjestetty sellaiset olosuhteet, että viilentyminen on helteisen päivän aikana mahdollista.

– Tarhoissa on varjoisia paikkoja ja luonnollista maaperää, johon eläin pääsee kaivamaan viilentävän maakuopan, kertoo eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti.

Tuoretta juomavettä on aina saatavilla, vesialtaat ovat käytössä ja sadettimia on väliaikaisesti viety tarhoihin. Lisäksi eläinten tavanomaista ravintoa, kuten hedelmiä, marjoja, pähkinöitä, lihaa, kalaa on jäädytetty astioihin ja tarjottu kylmennetyssä muodossa