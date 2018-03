Jäätymiskuolemalta täpärästi mökkinsä pihalla pelastunut pastori Mika Forsman yllättyi ihmisten reaktiosta – "Satoja yhteydenottoja"

Viimeisen kahden viikon aikana pastorin aika on kulunut sairaalapedeissä. Tällä hetkellä hän on hoidettavana Nummelan terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Valtava määrä yhteydenottoja

Terveyskeskuksen vuodeosastolla on käynyt viime päivinä kuhina, sillä MTV Uutisten julkaiseman jutun jälkeen Forsman on saanut yhteydenottoja sekä tutuilta että tuntemattomilta. Ihmisryntäys sekä viestitulva ovat yllättäneet miehen täysin, pastori kertoo.

– Moni on tarinasta kuullut, koska olen saanut monta sataa yhteydenottoa jutun jälkeen. Lähinnä viestejä on tullut sähköisesti ympäri maailmaa kollegoilta ja jopa tuntemattomilta ihmisiltä. Kyllä kotimaastakin on useampi sata viestiä tullut ja täällä on käynyt minua katsomassa ainakin 50 ihmistä, Forsman kertoo kannustavista ja positiivista yhteydenotoista.