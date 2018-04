Jan Vapaavuori uskoo maakuntien vallanhimon kasvavan: ”Tämä ei tietenkään jää tähän, kohta alkaa vyörytys”

Vapaavuoren mielestä maakuntauudistus ei vastaa olleenkaan kaupungistuvien alueiden tarpeisiin ja uusi maakuntahallinto haittaisi kaupunkien mahdollisuuksia tehdä kasvua tukevaa politiikkaa. Vapaavuoren mukaan Suomen hioriallinen vahvuus on ollut se, ettei täällä ole ollut maakuntahallintoa.

– Työpaikat syntyvät kaupunkeihin, tai sitten eivät synny. Pitäisi luoda kaupungeille mahdollisimman suuri keinovalikoima, koska nykypäivän elinkeinopolitikka on hyvin laaja-alaista. Siinä on kyse koulutuksesta, kaavoituksesta, niin sanotuista kasvupalveluista, kotouttamisesta ja niin edelleen. Meillä on ollut historiallinen vahvuus, että kaikki nämä keinot ovat olleet kaupunkien käytössä. Nyt siirrymme poispäin siitä. Päätöksenteko karkaa liian kauaksi ja liian moneen paikkaan. Syntyy uusi jännite maakunnan ja kaupunkien välille.