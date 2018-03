Janakkalalaismiehen kamppailu tytärpuolesta jatkuu – thaitytön oleskelulupaa käsitellään korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Janakkalan Turengissa asuvan Harri Aaltosen kamppailu thaimaalaisen tytärpuolensa, ja samalla koko perheensä, oikeuksista jatkuu. Tyttöä ollaan oltu käännyttämässä Suomesta Thaimaahan Maahanmuuttoviraston päätöksellä, mutta nyt korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä käännytys on toimeenpanokiellossa. Se antaa perheelle hetken helpotuksen.

Koulussa pärjäävä tytär viihtyy Suomessa



Tapauksessa on kyse siitä, että Aaltosen thaimaalaisen vaimon 14-vuotias tytär aiemmasta suhteesta muutti Suomeen vuonna 2016, asuttuaan sitä ennen isänsä kanssa Thaimaassa. Isä ei Aaltosten toiveesta huolimatta ollut aiemmin halunnut päästää tytärtä luotaan, mutta vuonna 2016 hän tuli toisiin aatoksiin.

Aaltosen perheeseen kuuluu vaimon ja tämän tyttären lisäksi Aaltosen kaksi lasta aiemmasta suhteesta sekä hänen ja vaimonsa yhteinen lapsi. Tytärpuoli on Aaltosen mukaan tullut kiinteäksi osaksi perhettä ja myös muuta suomalaista yhteiskuntaa. Hän on oppinut suomea ja on menestynyt koulussa hyvin.