"Jännä fiilis, kun oranssi kuono pisti avannosta ylös" – suuri kulta-ahven nousi Puruvedestä

Katso yllä olevalta videolta, mitä käytännön asioita kuluttajien tulisi kokki Jyrki Sukulan ja WWF Suomen asiantuntija Matti Ovaska mielestä pitää mielessä, kun he menevät ostamaan kalaa kaupan tiskiltä. Entä miten kalaa kasvatetaan ekologisesti?

Kultaa silloin tällöin

Oransseja ahvenia saadaan varsinkin Pihlajaveden vesistöstä ja Puruvedeltäkin pari vuodessa. MTV Uutiset kertoi viime huhtikuussa savonlinnalaisen Oiva Ihalaisen saamasta jättiahvenesta. Samalla Ihalainen kertoi saaneensa Pihlajavedeltä suuren kultakalaa muistuttaneen ahvenen. ( Kappaleen alussa oleva kuva on Ihalaisen ahvenesta.)

Myös kuhissa on esiintynyt samaa värivaihtelua, mutta kullankeltaisia ahvenia saadaan useammin.

Asiantuntijat eivät ole kyenneet selvittämään varmasti, mistä ahvenien pigmenttivirhe johtuu. Yksi yleisimmistä poikkitieteellisyyksistä on se, että kaloja on saatu paikkakunnilta, joissa on harjoitettu uittoa ja säilytetty kuorellista puutavaraa vedessä pitkiä aikoja.