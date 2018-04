Järjestö: Suomessa ei ole katukorruptiota – mutta viranomaisten kanssa vaihdetaan kyllä "vastapalveluksia"

Pääministeriä myöden

Korhonen muistuttaa, että viime aikoina on esteellisyyskeskusteluja käyty monellakin taholla. Luupin alla ovat olleet tullin johtaja, valtakunnansyyttäjä ja myös pääministerin ympärillä asiasta on puhuttu.

– Suomi on pieni maa. Helposti käy niin, että joutuu olemaan tekemässä yhteisiä päätöksiä, joissa itse on osana yksityishenkilönä. Hyvä toki on, että on asiantuntijuutta. Mutta sitten pitäisi osata sanoa, että tässä tapauksessa minulla sekoittuu yksityinen etu, ja antaa juttu kaverille hoidettavaksi, Korhonen sanoo.