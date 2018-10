Jarkon kotimatka katkesi kolaripaikalle, sitten hän huomasi pelastajien peittelevän hänen poikansa ruumista – "Jalat lähtivät alta"

"Jalat lähtivät alta"

Pirinen arveli rekan kaatuneen, eikä uhrannut asialle enempää ajatuksia. Hän käänsi autonsa ja soitti vaimolle kertoakseen, ettei pääsisi kotiin hetkeen, kun tie on poikki. Vaimo oli kuitenkin huolissaan.

Pirinen päätti kääntää autonsa ympäri ja palata takaisin onnettomuuspaikalle. Tällä kertaa hän katsoi tarkemmin, mistä on kyse.

Mitään ei ollut tehtävissä

Kaikkien kaveri

– Juuso oli sillä tavalla jännä tyyppi, että hän tuli ihan kaikenlaisten ihmisten kanssa toimeen. Pienistä lapsista vanhuksiin. Sen takia sen on niin montaa koskettanut, kun hän oli niin paljon tekemisissä ihmisten kanssa.

"Että on jatkuvuutta"

Pirinen kertoo, että lahjoituksia on tullut hyvin, ja että niillä on kustannettu jo neljä stipendiä. Hän kiittelee lahjoittajia vuolaasti, sillä nuorten eränkävijöiden tukeminen on hänelle sydämen asia.