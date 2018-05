Järkytys kotimatkalla: Riitta-Liisa, 62, toi Helmi-koiranpennun bussiin, heitettiin kesken matkan ulos – ”Tuntui aivan pöyristyttävältä”

– Sanoin, että tässä on tämä minun pieni koirani ja etten tiennyt, ettei koiria saa kuljettaa, Hantunen sanoo.

Lopputuloksena ulosheitto



Koiraa ei piiloteltu



Kummallisinta tilanteessa on se, että kuljettaja on päästänyt Hantusen linja-autoon, mutta on heittänyt hänet myöhemmin ulos.