Jarruvikainen juna sytytti maastopalon Hyvinkäällä

Päivystävän palomestarin mukaan tämäntyyppiset onnettomuudet ovat harvinaisia. On tavallisempaa, että radanvarret syttyvät esimerkiksi tupakantumpeista.

– Nyt on syytä olla erittäin varovainen. Moneen viikkoon ei ole satanut vettä ja metsäpalovaroitusindeksi on korkein mahdollinen. Kaikenlainen avotulen teko koko Uudenmaan läänin alueella on kiellettyä, Virtanen muistuttaa.