Jätevesitutkimus: Kokaiinin ja metamfetamiinin käyttö lisääntynyt suurissa kaupungeissa

Käyttö on lisääntynyt erityisesti eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa, mutta kokaiinia löytyy jätevesistä yhä enemmän myös muualla maassa. Muita piristeitä huomattavasti kalliimman, hyväosaisten bilehuumeeksi mielletyn kokaiinin käyttö on THL:n oikeustoksikologiayksikön päällikön Teemu Gunnarin mukaan ollut Suomessa harvinaista.

– Käyttö on Keski- ja Länsi-Eurooppaan verrattuna vähäistä. Hinta on ollut kova ja tarjonta vähäistä, olemme niin sanotusti jäljessä myös muita Pohjoismaita. Tätä selittää esimerkiksi syrjäinen sijainti.

– Kokaiinin keskeinen ero on, että se on huomattavasti lyhytvaikutteisempi huume ja käyttötapoina monesti mielletään, että kokaiinia käytetään nenän kautta. Mutta Keski- ja Länsi-Euroopassa sitä käytetään myös suonensisäisesti.

Metamfetamiinin pitoisuudet myös nousussa

Myös metamfetamiinin käyttö on tulosten perusteella lisääntynyt etenkin pääkaupunkiseudulla. Metamfetamiini on vahvempaa kuin sukulaisaineensa amfetamiini, jota Suomessa on käytetty perinteisesti paljon.

– Usein metamfetamiinia pidetään hieman vahvempana stimulanttina kuin amfetamiinia ja sillä on toksisia ominaisuuksia enemmän kuin amfetamiinilla. Suomessa on aina ollut jonkin verran metamfetamiinia ja käyttäjäkunta on olemassa, koska amfetamiini on keskeinen päihde ongelmakäytössä, Gunnar kertoo.