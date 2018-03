Jatkoaikailmoitusten määrä yllätti aluehallintoviraston: "Näin pian ja näin paljon"

Ilmoituksia alkoholitarjoilun jatkamisesta kello neljään asti on kolmen viikon aikana tullut lähes tuhannesta ravintolasta.

Ilmoituksista on tähän mennessä ehditty käsitellä 640 kappaletta. Nämä ravintolat voivat pitää ovensa auki aiempaa pidempään niin halutessaan. Alkoholia voi uuden lain myötä juoda ravintolan tiloissa vielä tunnin anniskelun lopettamisen jälkeen, eli käytännössä aamuviiteen.

Etelä-Suomen alueella jatkoaikailmoituksia on tullut tähän mennessä 441 kappaletta, mikä on jopa enemmän kuin jatkoaikalupia on ollut tähän saakka voimassa.