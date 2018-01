Jättimäinen gorillataideteos paloi yöllä Helsingissä – "Liekit löivät kolmekerroksisen talon korkeudelle"

Palopaikka on Helsingin Viikin tiedekampuksen pihassa. Paloesimies Juha Laine Helsingin pelastuslaitokselta kertoo, että kumipalo aiheutti runsaasti mustaa savua, mutta siitä ei ole aiheutunut sivullisille vaaraa. Laineen mukaan palon liekit löivät korkealle yötaivaalle.

– Palonsyytutkijamme ovat parhaillaan palopaikalla selvittämässä, mitä on tapahtunut. Tässä vaiheessa meillä ei ole tapauksesta muuta kerrottavaa, mutta tiedotamme lisää tutkinnan edetessä, toteaa rikoskomisario Anne Hietala Helsingin poliisilaitokselta.

Paloesimies Laine arvioi, että palon on sytyttänyt joku ulkopuolinen tekijä.

– Ei se ole itsestään syttynyt. Yliopistorakennuksessa on valvontakameroita, niin varmasti tutkijat perehtyvät niihin heti, kun tulevat paikalle.

Kyseessä on kuvanveistäjä Villu Jaanisoonin tekemä Kaikki on mahdollista –taideteos. Taiteilijan mukaan se muistuttaa uhanalaisista eläinlajeista, joiden elinalue on ihmisen toimien takia pienentynyt.