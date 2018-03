Jeesus on kuollut, aprillia! Jättilakana hämmästyttää Vantaalla – "Päätin heti, että tämä tehdään"

Vantaan Louhelan aseman ohi hurauttavat matkustajat saattavat hetken hämmästellä näkemäänsä. Mitä ihmettä Myyrmäen kirkon muurissa lukee? Jeesus on kuollut! Kuka mielenosoittaja on tuollaisen onnistunut siihen ripustamaan? No lukeehan siinä melko isolla myös ”aprillia” ja päivämäärä 1.4. Ihan omasta leiristä tällainen julistus on peräisin.