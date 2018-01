Joensuussa aktiivimalli synnytti jopa kuukausien jonot – työpajapomo vaatii alueille valtaa päättää siitä, mikä on aktivointia

– Täällä aktiivimalli on kyllä aktivoinut nuoria kovasti liikkeelle. Työttömät nuoret hakevat nyt sitä mahdollisuutta olla aktiivisia. Päivittäin tulee uusia yhteydenottoja nuorilta, että olisiko työpajapaikkaa tarjolla. Todella erilainen vuoden aloitus! toiminnanjohtaja Ulla Mänttäri-Tikka avaa tilannetta.

Itä-Suomessa odotetaan resursseja



– Muutkin kuin te-hallinnon toimenpiteet pitäisi ottaa huomioon aktiivimallissa. Kelan pitäisi hyväksyä muitakin toimenpiteitä kuin sen, että on TE-hallinnon palvelussa.

"Käytännön toteutusta ei ole mietitty"



– Toimintaa pitäisi lisätä merkittävästi ja toiminnan repertuaaria monipuolistaa. Jos lähdetään siitä, että kaikille tarvitseville nuorille on palveluja, niin mahdollisuuksia pitäisi merkittävästi lisätä.

– Taas on tehty säädös, jossa ei ole mietitty käytännön toteutusta. Asia itsessään on hyvä, ja me haluamme ratkaista tämän. Nyt meillä ei ole niitä työkaluja.