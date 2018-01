Johanna Korhonen: Meillä oli piispan kanssa syksyllä aivan toivoton keskustelu, joka ei johtanut mihinkään

Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen teki tuoreen piispan taloudenhoidosta selvityspyynnön.

Korhonen sanoo Huomenta Suomessa, että ongelmana on se, jos piispa Laajasalo ei ole tehnyt asianmukaisia selvityksiä siitä, mitä kaikki epäselvät kirkon rahoilla maksetut kulut ovat ja miksi ne on maksettu.

Mainos (uutinen jatkuu alla)

– Olen kirkon luottamushenkilö kirkon monissa tehtävissä. Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtajana ryhdyin tietenkin tekemään piispan kanssa yhteistyötä piispanvaalin jälkeen. Siinä yhteydessä minulle tuli ihan yllätyksenä, että on tämmöinen osakeyhtiö, jota hän on pyörittänyt koko ajan ja joka on vielä aika huonossa kunnossa. Se oli kyllä vähän erikoinen tunne havaita.

Rintamäki sanoo, että seurakuntayhtymässä suhtaudutaan hyvin vakavasti taloudenhoitoon.



– Silloin syksyllä havaittiin, että meidän laskujen käsittelyssä on ongelmia. Ne havaittiin ja laitettiin kuntoon. Uusittiin meidän luottokorttiohjeistus joulukuun alussa ja nyt ollaan katsomassa siitä eteenpäin.



Kädenvääntöä

Korhosen ja Rintamäen keskustelu Huomenta Suomen lähetyksessä äityi ajoittain kiivaaksikin väittelyksi. Korhonen ryhtyi kyselemään Rintamäeltä sisäisen tarkastuksen tuloksista.



– Saanko kysyä Juha Rintamäki? Sanoit eilen jossain mediassa, että on tehty sisäistä tarkastusta. Mihin se johti? Ryhdyittekö esimerkiksi takaisinperintätoimiin tässä tapauksessa?



– Sisäinen tarkastus ei ole kuittivalvomo. Tarkastuksen tehtävä on katsoa, että prosessit ovat kunnossa. Ei ollut kunnossa. Oli paljon sellaisia asioita, joita me havaitsimme ja jotka täytyy tehdä toisin, Rintamäki vastaa.



– Oleellista on se, että pitää sanoa, että nyt on mokattu, tämä asia on hoidettu huonosti.



Rintamäki myös kehotti Korhosta keskustelemaan asioista piispan kanssa henkilökohtaisesti.



– Tekin voisitte toimia niin kuin ihmiset tällaisissa tilanteissa toimivat, eli keskustella myöskin keskenänne. Epäselviä asioita joita Johanna on havainnut, voisi selvittää.



Korhonen vastasi, että on käynyt Laajasalon kanssa keskustelun jo syksyllä, mutta se tapaaminen ei tuonut selvyyttä mihinkään.



– Meillä oli syksyllä pitkä ja aivan toivoton keskustelu. Se ei johtanut mihinkään. Juuri tämän tuloksena sanoin hänelle, että teen sinulle listan näistä epäselvistä asioista ja katsotaan sitten taas. Nyt se lista on tehty ja nyt hän vastaa toivottavasti kysymyksiin.



Korhonen korostaa, että kyseessä ei ole hänen ja piispa Laajasalon välinen asia.



– Tämähän koskee verorahojen käyttöä. En edusta tässä itseäni, vaan edustan hiippakunnan veronmaksajia. Sen vuoksi julkiset asiat ovat julkisia.



"Asiat perspektiiviin"

Rintamäen mukaan asiat olisi syytä laittaa mittasuhteisiin. Nykyinen piispa ei ole ostellut viinaa ja juonut kuohuvaa.



– Nyt puhutaan siitä, että Teemu Laajasalo on kirkkoherrana ollessaan ostanut kokista, ei viinaa. Niistä muutamasta kymmenestä pullosta vieraatkin ovat saaneet osansa. Laajasalo on ostanut myös kuohuvaa. Kenelle ne on tarjottu? Neljällekymmenelle Arvoakatemian vieraalle. Ei hän niitä itse ole juonut. Jotenkin toivon, että asiat olisivat mittasuhteissa, Rintamäki sanoo.



Korhosen motiiveja tehdä neljänkymmenen kohdan vikalista on pohdittu laajemminkin. Kysymykseen kahnauksesta piisopan kanssa hän vastaa, että on tehnyt normaalia luottamushenkilön työtä.



– Luulen, että jos olisin kunnan luottamustehtävissä ja selvittelisin jonkun kaupungin viranhaltijan asioita, niin ei kukaan kysyisi, mitä salattuja, pimeitä ja synkeitä motiiveja tällä noita-akalla on. Kun tämä on kirkon asia, se koetaan jotenkin tavattoman omituiseksi.