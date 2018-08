5-vuotiaiden maksutonta esiopetusta kokeillaan: On tärkeää, että lapsi luo varhaisessa vaiheessa vaikkapa ystävyyssuhteita

Jo nyt monille pienituloisille perheille varhaiskasvatus on maksutonta.

Video: Miksi lapset pitäisi laittaa aikaisin päiväkotiin? Mitä hyötyä on aikaisin aloitetusta varhaiskasvatuksesta?

– Tämän hallituksen aikana päiväkotimaksuja on alennettu jo useampaan otteeseen ihan merkittävästi 70 miljoonalla eurolla. Maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin on päässyt koko ajan yhä isompi joukko perheitä. Nyt käynnistyy kokeilu 5-vuotiaiden osalta ja viidennes Suomen viisivuotiaista on tästä syksystä alkaen maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä 20 tuntia viikossa, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoo.