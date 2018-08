Jokainen ensi vuoden ekaluokkalainen aloittaa vieraan kielen – lukujärjestykseen yksi viikkotunti lisää: "Tämä on oikeudenmukainen suunta"

Jäävätkö vanhemmat oppilaat jalkoihin?

Yksi oppitunti viikossa lisää

Myös Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakso tähdentää, että samaan ikäluokkaan kuuluvilla oppilailla on oltava yhdenvertainen osaamistaso jatko-opintoja ajatellen.

– Tämä on oikeudenmukainen suunta, kun vastedes kaikki saavat yhdenvertaisesti varhennettua kielenopetusta. Se on enemmän kuin aikaisemmilla ikäluokilla, mutta kehitys on totta kai positiivinen.