Jonnan poika jäi ilman synttärikutsuja ja vieraita – nyt äiti haluaa auttaa muita lapsia: "Tajusin, ettei tällaista konseptia ole Suomessa"

Mikkonen päätti tehdä asialle jotain ja perusti ystävänsä kanssa Poikien äidit Oy:n. Sen kautta järjestettävät Mun synttärit on tarkoitettu pojille ja tytöille, jotka eivät ole koskaan saaneet syntymäpäiväkutsuja kaverisynttäreille.

Poikien äidit -nimestään huolimatta syntymäpäivät ovat tarkoitettu kaikille lapsille sukupuolesta riippumatta. Toistaiseksi vieraiksi ja syntymäpäiväsankareiksi on tosin ilmoittautunut toistaiseksi vain poikia.

Ensimmäiset Mun synttärit järjestetään heinäkuussa Espoon vesipuisto Serenassa. Serenassa on tiedossa merirosvosyntymäpäivät, jonka teeman on sankari saanut itse päättää.

Ei kutsuja, leikkitreffit unohtuivat

Mikkosella itsellään on neljä poikaa, ja Mun synttärit sai alkunsa omakohtaisesta kokemuksesta. Hän on nähnyt, mitä se on, kun oma lapsi jätetään leikkien ulkopuolelle.