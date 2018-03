Jonne, drooni ja G-piste – Kielitoimiston sanakirjaan yli 600 uutta sanaa

Suuri osa uusista hakusanoista on löytynyt sanastamalla. Sanakirjan toimitus on käynyt läpi noin 6 000 tietueen sana-aineiston vuodelta 2016 ja seulonut joukosta keskeisimmät sanat.

Osa sanoista on kuitenkin selkeästi vanhempia, esimerkiksi alien, fitness, G-piste ja ripsienpidennys on tunnettu jo ennen vuotta 2016. Tällaisten sanojen kohdalla kyse on siitä, että sanakirjan käyttäjät ovat hoksanneet niiden puuttumisen.