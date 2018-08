Jopa 10 hehtaarin maastopalo Etelä-Savossa, helikopteri auttanut sammutustöissä – "Aikaisemmista paloista on voinut jäädä kytöjä"

Maastoa on pelastuslaitoksen mukaan palanut noin 10 hehtaarin alueelta. Paloalueen rajaamisen lisäksi myös palon leviäminen on saatu estettyä. Palosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja.

Sammutustöissä on ollut mukana puolustusvoimien helikopteri. Se on auttanut paloalueen rajaamisessa ja kastelussa.

Syttymissyystä epäily

– On mahdollista, että aikaisemmista paloista on jäänyt kytöjä, jotka ovat syttyneet uudestaan. On myös mahdollista, että tämänpäiväisen palon on sytyttänyt jokin muukin tekijä, Laikola kertoo.