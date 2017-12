Joulupukki ja tonttu kiertävät aaton ilmaiseksi vähävaraisten luona – "Perheet laittavat ruokarahatkin joulupukkiin"

Tonttutytön virkaa hoitava tytär Larissa Kiikeri kertoo, että he näkivät viime vuonna Facebookin paikallisessa puskaradiossa ilmoituksen siitä, kuinka yksi perhe suri, kun varat eivät riittäneet joulupukkiin.

Ei haittaa, me tulemme, Kiikeri muistaa ajatelleensa.

Kiikeri on tehnyt joulupukkikeikkaa isänsä Jukka Siekkelin kanssa jo usean vuoden ajan. Tänä vuonna heillä on edessään ainakin kymmenen lapsiperhettä. Yhdestäkään he eivät ota maksua.