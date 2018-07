Juha Rautaheimon kolumni: Helsingin rautatiaseman laiturialue on karmea näky – nyt tarvittaisiin Oskun kaltaista tapakouluttajaa

Pitkin kevättä ja alkukesää on lehdissä ollut paljon juttuja roskaamisesta ja yleisten alueiden tärvelemisestä. Erityisesti Helsingin rautatieaseman laiturialueen siivottomuudesta on ollut yleisönosastokirjoituksia, ja valokuviakin on julkaistu kiskoilla olevasta roskasta. Asemalla syntyy törkyinen kuva Pohjolan valkeasta kaupungista, kirjoittaa MTV Uutisten rikoskolumnisti Juha Rautaheimo.