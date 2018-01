Juhana Vartiainen tyrmää SDP:n kritiikin aktiivimallista: "Ylimitoitettua ja teatraalista tekoloukkaantumista"

– Karu totuus on, että jos työttömyyttä meinataan alentaa, mitään helppoja keinoja ei ole. Kaikki keinot ovat vaikeita. Tämä osoittaa, että tässä tehdään jotain, mikä oikeasti vaikuttaa. Tämä ei ole valtava uudistus, mutta tämä on uudistus, joka tepsii, Vartiainen sanoo.

"Tekoloukkaantumista Antti Rinteeltä"

Vaikutuksia on vaikea vielä arvioida

Hallituksen tavoitteena on jopa 10 000 ihmisen työllistyminen. Vartiainen myöntää, että aktiivimallin vaikutus työllistymiseen on kuitenkin epävarma.

– Vaikutusta on vaikea arvioida. Tässä patistetaan ihmisiä menemään oikeisiin töihin. Vaikutus on epävarma, mutta ilman muuta positiivinen.

– Uskon, että tällä on pysyvää vaikutusta työttömyysasteeseen. Vaikutus on useita prosenttiyksikön kymmenyksiä. Se kuulostaa vähältä, mutta on paljon, koska työttömyysastetta on vaikea alentaa.

– Tämä on köyhän miehen Tanskan malli. On totta, että meillä työvoimapolitiikan voimavaroja on aika vähän. Se kritiikki on totta ja voimavaroja pitää lisätä. Tämä on hyvä lähtökohta, mutta tämä ei ole valmis.