Juhannuksen sää: Lähes koko Suomi kylpee lämmössä! Sateilta ei silti vältytä

Juhannusaattona ja -päivänä lämpötila on 20 astetta tai vähän sen yli suurimmassa osassa maata nykyisen ennusteen mukaan, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Olga Kukkonen. Viileintä on Pohjois-Lapissa, mutta muuten lämpötila on tasainen koko Suomessa.