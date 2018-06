Juhannuksen sää näyttää todella kurjalta – "Jos tämä toteutuisi, olisi aika hurja"

Maanantaina Ruotsista nousee pieni matalapaine ja siihen liittyvä kylmä rintama, ja se kulkee Pohjanmaan kautta kohti koillista. Aamulla on luvassa sadekuuroja.

Keskiviikkona matalapaine on siirtynyt Vienanmerelle, ja maassa puhaltaa lännen ja pohjoisen välinen tuuli. Sateet painottuvat maan itä- ja pohjoisosiin. Etelä- ja Länsi-Suomessa luvassa on poutaa, mutta sää tulee olemaan edelleen tuulinen.

"Melkein juhannusmyrsky"



Torstaina Suomeen saapuva viikon kolmas matalapaineaalto vaikuttaa juhannussäähän. Vaikuttaa siltä, että perjantaina ja lauantaina on luvassa reippaita sateita Itä- ja Pohjois-Suomessa. Lännessä ja etelässä on luvassa sadekuuroja, ja sää on pilvistä ja tuulista.