Juhlakausi ja liukkaat kelit murtavat luita myös nuorilta

Töölön sairaala hoitaa Helsingissä vakavimmat liukastumisvammat. Brinckin mukaan potilaissa on vuoden ympäri iäkkäämpiä lonkkamurtumapotilaita, jotka ovat kaatuneet kodeissaan. Liukkailla keleillä joukkoon tulee nuorempaa väkeä, jotka ovat teloneet nilkkojaan, olkaluitaan tai ranteitaan.

– Jos liukkaus yhdistyy pikkujouluaikaan, se on yhdistelmä, joka näkyy selvästi. Tulee potilaita, jotka ovat alkoholin vaikutuksen alaisina, Brinck kertoo.

Tampereen ylipistollisen sairaalan päivystyksen vastuualueen ylilääkäri Tuuli Löfgren kertoo, että tilanne on sama myös Tampereella. Vaikka lunta ja jäätä on selvästi enemmän kuin etelässä, on liukastumisten määrä pysynyt melko tavanomaisena.