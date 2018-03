Jussi Halla-ahon kolumni: Ei enää b-sarjan toimija – Kiina on paljon vaarallisempi peluri kuin Venäjä

Katseet pitäisi kääntää Kiinaan

On tietysti totta, että Venäjä on autoritäärinen valtio ja sotilaallisesti vaarallinen naapureilleen, mutta taloudellisena kääpiönä sen mahdollisuudet muuhun kuin pienimuotoiseen kiusantekoon ovat varsin rajalliset.

Miksi Venäjä pääsee vähemmällä kuin Kiina?

Yksi syy on epäilemättä kulttuurirelativismi: venäläiset ovat eurooppalaisia, joten heiltä voi odottaa jotakin, toisin kuin kiinalaisilta, jotka ovat joitakin aasialaisia. Toinen syy on ehkä se, että Donald Trumpin, joka suhtautuu hyvin jyrkästi Kiinaan, epäillään sympatisoivan Vladimir Putinia.

Koska Trumpin on pakko olla väärässä joka asiassa, Kiinaan on syytä asennoitua ymmärtäväisemmin kuin Venäjään.

Terästulleissa mentiin pieleen

Toiseksi teräs on raaka-aine, ei lopputuote. Vaikka tullit hyödyttävät amerikkalaista terästeollisuutta, niistä on paljon enemmän haittaa kotimaiselle korkean jalostusasteen ja lisäarvon tuotannolle, esimerkiksi auto- ja koneteollisuudelle, joka käyttää terästä raaka-aineenaan. Tämä taas heikentää amerikkalaisen auto- ja koneteollisuuden kilpailukykyä suhteessa muuhun maailmaan, mukaan lukien Kiina.

Protektionismia ei kannata soveltaa aivan kaikkeen

Yhdysvallat on pitkälle kehittynyt talous, jonka tuotanto on diversifioitunutta, ja jossa on valtavat kotimarkkinat. Vaikka protektionismi sinänsä on mielestäni pitkällä tähtäyksellä järkevää politiikkaa, sitä ei kannata soveltaa aivan kaikkeen.