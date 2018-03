Jussi Kärjen kommentti: Näin Sdp nousi gallupin ykköseksi – hallitus syöttää suoraan Rinteen lapaan

Antti Rinteen on ollut tuskaista saada koko puolueväki vankkumattomasti taakseen neljän vuoden takaisen repivän puheenjohtajakisan jälkeen. Rivien kokoamiseen olisi tarvittu matkan varrella vaalivoitto tai ainakin gallupkuninkuus.

Olisi liian yksinkertaista väittää, että aktiivimallin vastustus olisi yksin nostanut Sdp:n gallupkärkeen, mutta alkuvuoden kiihkeällä keskustelulla ja työttömien mielenilmauksilla on ollut suuri merkitys. Hallitus on syöttänyt suoraan Rinteen lapaan ja tämä on iskenyt maalin.