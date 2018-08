Jussi Kärjen kommentti: Presidentti Niinistö on kuin kasakka, joka ottaa sen mikä on löyhästi kiinni

Aamulehden toimittajien Matti Mörttisen ja Lauri Nurmen kirja "Mäntyniemen herra" on taitavasti kirjoitettu ja huolellisia sanavalintoja löytyy erityisesti sivuilta, joilla käsitellään Fortumin menemistä Fennovoiman osakkaaksi Pyhäjoen ydinvoimahankkeeseen. Kirjassa ei puhuta mitään presidentin painostuksesta.

Astetta rajumpi on Aamulehden juttu, jossa toimittaja Lauri Nurmi käsittelee kirjailija Lauri Nurmen kirjaa. Jutun otsikossa Niinistö komentaa Fortumia Fennovoimaan.

Näin käy usein tämän ajan klikkijournalismissa ja itsekin olen siihen syyllistynyt. Pohjatyöt on tehty hyvin ja harkiten, mutta viimeinen naula isketään liialla innokkuudella hieman vinoon. Ja sen jälkeen puhutaankin enää vinosta naulasta.

Niinistö on vahva vallankäyttäjä

Kirjan ansiona voidaan pitää sitä, että se on tuonut keskusteluun presidentti Niinistön vallankäytön kulisseissa. Se ei ole tosin iso uutinen, että Niinistö on vahva vaikutusvallan käyttäjä. Tästä toimittaja Eeva Lehtimäki kirjoitti viime helmikuussa .

Pörssiyhtiö Fortumin tulo viime hetkillä Fennovoiman osakkaaksi ja hankkeen pelastajaksi on kaikkinensa omituinen kuvio.

Tätä edeltänyt kroatialaisen Migrit-yhtiön visiitti ydinvoimahankkeen omistajana on Suomen energiapolitiikan synkimpiä lukuja.

Presidentin painostus on voimakas väite

Presidentin painostus on niin voimakas väite, että se tarvitsisi tuekseen todisteita ja näyttöä. Mutta vaikuttamisessa voi olla myös aste-eroja.

Fortumia pitkään seuranneena toimittajana olen kuitenkin taipuvainen uskomaan, että Fortumin johto osaa lukea pelitilanteen Venäjällä ilman sanansaattajiakin. Euroissa Fortumin osuus Fennovoimasta on pikkuraha verrattuna miljardien investointeihin Venäjällä.

Kiky-kahvitteluun ajatus muualta



Toinen asia, josta Niinistö on joutunut Mörttisen-Nurmen kirjassa tikunnokkaan, on tapaaminen työmarkkinajohtajien kanssa. Presidentin on tulkittu vauhdittaneen kilpailukykysopimusta.