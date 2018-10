Jussi Kärjen kommentti: Vihreiden Ohisalo ei tarttunut isoon mahdollisuuteen, katseet kääntyvät Haavistoon ja Niinistöön

Ohisalo on nuori 33-vuotias poliitikko, jonka ura on vasta alussa ja tulevaisuudessa voi tulla uusia mahdollisuuksia nousta Vihreiden johtoon. Toisaalta politiikassa ovi on vain hetken auki ja nyt se olisi ollut auki Ohisalolle, joka oli eri kyselyissä valinnan tekevän puoluevaltuuskunnan suosikki. Koskaan ei voi tietää, avautuuko ovi vielä uudestaan hänelle.