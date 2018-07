Jussi Niinistö puolustusvoimien uupuneesta henkilökunnasta: "En halua olla siinä tilanteessa, että tapahtuu jotain, kun mennään isoilla kulkupeleillä väsyneenä"

Työntekijöiden puute on uuvuttanut jäljelle jääneen henkilöstön, kertoo puolustusministeri Jussi Niinistö SuomiAreenassa.

– Siellä tehdään jo osittain liikaakin ylitöitä ja en halua olla siinä tilanteessa, että tapahtuu jotain, kun mennään isoilla kulkupeleillä väsyneenä. Se on huono tilanne, mikä nyt on päässyt syntymään, ministeri avautuu.

Tällä vaalikaudella on satsattu valmiuteen ja vähennetty henkilöstössä.

– Se on vaatinut henkilökunnalta paljon. Samaan aikaan vähemmällä henkilökunnalla on yritetty suorittaa enemmän tehtäviä. On selvää, että jossain tulee raja vastaan. Sen takia yritänkin nyt tässä seuraavassa budjettiriihessä ensi kuussa saada puolustusvoimille sata henkilötyövuotta lisää. Sillä pystyttäisiin suurimpia aukkoja paikkaamaan.