Jussi Niinistö Verkkouutisissa: Siniset ja perussuomalaiset yhteen

Niinistö kertoo Verkkouutislle myös, että häntä itseään on monesti pyydetty palaamaan perussuomalaisiin. Hän kertoi pyyntöjä tulevan viikoittain ja arveli olevansa yksi harvoista sinisten poliitikoista, joka on toivotettu tervetulleeksi takaisin perussuomalaisiin.

Pohtii ehdokkuutta

Niinistö sanoo, että häntä on pyydetty ehdolle myös kokoomukseen ja keskustaan. Niinistö sanoo pohtivansa jatkoaan politiikassa. Hän sanoo, että jos hän on ehdolla joissakin ensi vuoden vaaleista, hän on sinisten ehdokkaana.