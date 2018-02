Paavo Väyrynen hakee keskustan puheenjohtajuutta – palaa eduskuntaan puoluekokouksen jälkeen

Politiikan veteraani sanoo olleensa pettynyt keskustan linjaan monen viime vuoden aikana, mikä johti myös oman puolueen perustamiseen. Väyrynen perusti kaksi vuotta sitten oman kansalaispuolueensa, mutta on yhä keskustan jäsen.

– Jos ajatellaan Suomen tulevaisuutta, niin aivan ratkaiseva kysymys on se, mikä on keskustan poliittinen linja. Sen muuttamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen, Väyrynen sanoo.