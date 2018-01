Jyri Häkämiehen kolumni: Suomi on esikuva muille maille – jätti syvän laman taakseen ja nousi jaloilleen yritysten vetämänä

"Leikkaukset iskevät pk-yrityksiin"

Kun hallitukset ovat leikanneet, päättäjät ovat olettaneet leikkaavansa Tekesiltä tai VTT:ltä, mutta tosiasiassa on leikattu yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta ja pk-yrityksiltä. Tämä siitä syystä, että pk-yritykset pääsevät usein mukaan isojen yritysten ja yliopistojen yhteisiin hankkeisiin, joita Tekes pystyi rahoittamaan. Leikkaukset iskevät siis pk-yrityksiin, joiden varaan paljon laskemme.

Selvää on, että suuntaa on muutettava. Tarvitsemme useamman vaalikauden T&K -ohjelman. Innovaatiopolitikka on pitkäjänteistä toimintaa.