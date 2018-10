Jyväskylässä koululaiset syövät eväitä – hätäruokailu paikkaa ruuan niukkuutta tai puutetta

Lasten huoltajia on pyydetty varautumaan JHL:n lakkopäiviin huoneenlämmössä säilyvillä eväillä tai muilla ruokajärjestelyillä. Kaupunki pyrkii ensisijaisesti turvaamaan pienempien lasten hätäruokailun varhaiskasvatuksessa.

Ruokapalvelussa on lakkopäivinä töissä lasten ja nuorten ruokailun järjestämisessä vain noin 10 henkeä, jotka keskittyvät hätäruokailun järjestämiseen.

Muutama perhe on Rasisen mukaan Jyväskylän alueella ilmoittanut, ettei lapsi voi tulla maanantaina ja tiistaina kouluun.

Syynä on se, että lapsen terveydentila vaatii lämpimän aterian ja valvotun ruokailun, johon voi liittyä esimerkiksi sokerin mittausta.

Rissanen kertoo, että kouluja on ohjeistettu myöntämään tarvittaessa poissaololupia.

– Koulujen osalta on ohjattu niin, että emme tässä tilanteessa kyseenalaista huoltajalta tulevaa poissaolopyyntöä koululaisen poissaoloajalle.

Syysloma alla



Oletuksena kuitenkin on, että joka koulussa ja päiväkodissa on jotakin, ja lisäksi niihin on Kylän Kattauksen toimesta viety joitakin ruokatarvikkeita. Rasisen mukaan se tarkoittanee esimerkiksi mehukeittoa, hedelmiä, muroja, näkkileipää ja levitettä.