Kaikilla Suomen teho-osastoilla loppuvat joskus paikat – hoito silti korkeatasoista

– Ongelmat ovat tuttuja kaikilla Suomen teho-osastoilla, kuormitushuippuja tulee kaikille ajoittain. Normaalin teho-osaston koko vuoden kuormitusprosentti on noin 60–70 prosenttia, eli jos on kymmenen paikkaa niin seitsemällä paikalla on aina joku, selvittää Suomen tehohoitoyhdistyksen puheenjohtaja osastonylilääkäri Mika Valtonen.