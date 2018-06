Kaikkien aikojen Helsinki Pride – ainakin 100 000 juhli tasa-arvoa: "Kyllä kaupungin kaduille ihmisiä mahtuu"

Ylikomisario Jari Taposen mukaan kulkue on selvästi isoin, mitä Helsingissä on järjestetty.

– Tunnelma on hyvä ja ihmisiä on paljon. Kyllä kaupungin kaduille ihmisiä mahtuu, Taponen sanoo.

Kulkue lähti liikkeelle kello 13 Senaatintorilta kohti Kaivopuistoa. Kulkueen etunenässä on 12 rekkaa, jotka kuljettavat osallistujia useista eri organisaatioista, järjestöistä ja yhdistyksistä.

Poliisi on paikalla turvaamassa tapahtuman kulkua.

Vaiennettu Ääni esiin

Helsinki Pride on HeSeta ry:n vuosittain järjestämä pride-ihmisoikeustapahtuma Helsingissä. Tapahtuman tarkoitus on muistuttaa yhtäläisten oikeuksien kuuluvan kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta. Tämän vuoden teemana on ollut Ääni.