Kainuu kestää tykkylumesta huolimatta – "Väki pärjää, kunhan ei tule kovia pakkasia"

– Yöllä käytiin lähellä nollaa, ja nyt lumisade on vähitellen yltymässä. Lumisateen on arvioitu kestävän iltaan asti, ja siten keskeytykset nousevat koko ajan.

Sähkökatkoja on korjaamassa noin 150 asentajaa. Lisäksi Puolustusvoimilta on tullut Suomussalmelle ja Hyrynsalmelle telakuorma-autoja, joilla liikkuminen maastossa on helpompaa.