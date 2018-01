Hurja viikonloppu edessä Kainuussa, asukkaita evakuoidaan – Kunnanjohtaja: Ei olla totuttu näin pitkiin sähkökatkoihin

Osa asukkaista on joutunut selviytymään ilman sähköä useita vuorokausia. Lähipäivien sääennuste ei lupaa helpotusta tykkylumen aiheuttamiin ongelmiin.



Hyrynsalmen kunnanjohtaja Heimo Keränen sanoo, että ongelmia on etenkin harvaan asutulla alueella kunnan itäosissa.



– Koska on alue on haja-asutusaluetta, jossa asuu paljon vanhuksia, heistä on kannettu yhdessä huolta pelastuslaitoksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Ei ole syytä paniikkiin. Tietysti olemme tottuneet sähkökatkoksiin, mutta ei näin massiivisiin ja pitkäkestoisiin.



Majoituspaikkoja on järjestetty mm. kunnan omistamista kiinteistöistä ja paikallisesta laskettelukeskuksesta.

Apua puolustusvoimilta

Pelastuspäällikkö Jani Kareinen Kainuun pelastustoimesta sanoi, että alueen kuntia on jo viime viikonvaihteessa kehotettu varautumaan väliaikaismajoituksen järjestämiseen.



Kareinen kertoi, että Kainuussa on nyt pyydetty Puolustusvoimilta apua. Puolustusvoimia on pyydetty tuomaan avuksi maastokelpoista kalustoa, jotta esimerkiksi matkapuhelinverkkojen toiminta pystytään varmistamaan.



Lisää lumisadetta luvassa



Kunnanjohtaja Keräsen mukaan joitakin Hyrynsalmen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita on jo evakuoitu. Muut pitkään sähköttä olleet saattavat tarvita esimerkiksi pesupaikkaa ja mahdollisuutta sähkölaitteiden akkujen lataamiseen.



Sähkökatkokset ovat aiheuttaneet pulmia myös tuotantoeläinten hoidossa. Eläimille kuitenkin saadaan Keräsen mukaan apua sähköaggregaateilla sekä naapuriavulla. Tuotantoeläinten juomavedeksi voidaan sulattaa tarvittaessa lunta.



Hyrynsalmella oli torstaina iltapäivällä sähköttä runsaat 200 asiakasta. Suomussalmella ilman sähköjä oli noin 550 taloutta.



Kareisen mukaan Kainuun sääennuste on loppuviikon osalta huolestuttava. Sähkölinjoja katkoneita lumisateita saatetaan saada alueella lisää.

Keränen uskoo, että moni kuntalainen on osannut varautua sähkökatkoksiin. Kunnan terveystoimi on hakenut katkoalueilta vanhuksia, joiden asuminen sähköttömissä talouksissa on käynyt mahdottomaksi.

– Naapuriapu on näyttänyt voimansa. Ihmiset ovat ymmärtäneet, että kriisitilanteissa autetaan toisia ja kysellään avun tarvetta. Yhteen hiileen puhaltaminen on lisääntynyt vaikka sähkökatkot vuoden pimeimpänä aikana on aika hankala asia. Kynttilän valossa tunnelmoinnista menee hohto aika nopeasti, Keränen kertoo MTV Uutisille.

