Kajakkien aateli tulee Suomesta: Hiilikuidusta, käsityönä ja mittojen mukaan

Pieni mutta pippurinen

– Nimi liittyy kilpapurjeveneeseemme, jonka nimi on Charger 2,4 mR Norlin MKIII. Sen on suunnitellut maineikas ruotsalainen purjevenesuunnittelija Peter Norlin, kertoo Ylänen.

– Ajatuksena on räätälöidä jokainen kajakki asiakkaalle värejä ja istuimia myöten. Jos asiakas haluaa pinkin ja mustan kajakin, me tehdään pinkkiä ja mustaa, kertoo Ylänen.

– Hiilikuidun osuus on kasvanut, se on jo noin kymmenisen prosenttia. Hiilikuituisten kysyntä on kasvanut samalla kun naisten osuus melonnan harrastajissa on kasvanut. Hiilikuituinen on niin kevyt, että sen voi nostaa yksinkin auton katolle, sanoo Ylänen.