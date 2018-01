Kallion lukion rehtori irtisanotun lehtorin tapauksesta: Alun katastrofitunnelmasta on selvitty, hyvä, että asiaan on tullut päätös

Iltapäivällä tavoitettu rehtori Ari Mäkinen kertoo olleensa suuren osan päivästä muualla, eikä ole siksi vielä ehtinyt keskustella henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa ajatuksista päätökseen liittyen.

– Ehkä päällimmäinen fiilis on se, että toisaalta on hyvä, että asiaan on tullut jonkinlainen päätös, ja me pystymme sen mukaan elämään.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

Mäkinen sanoo, että vaikka opettajan ahdisteluvyyhti on ollut hankala asia käsitellä, on koululla osattu suhtautua asian käsittelyn pitkittymiseen hyvin. Päätöksiä tekeviin tahoihin on koulussa luotettu.

– Alun katastrofitunnelman jälkeen on keskitytty varsinaiseen työhön, ja ollaan onnistuttu siinä yllättävän hyvin. Opetuksen järjestäminen ei ole hirveästi kärsinyt.



Lukio hyllytti opettajan tehtävistään jo marraskuun alussa, heti sen jälkeen, kun STT uutisoi opettajan käytöksestä opiskelijoita kohtaan. 18 opiskelijaa ja kaksi opettajaa kertoivat, että silloin vielä koulussa työskennellyt miespuolinen teatterin opettaja oli piinannut oppilaitaan läpi 2000-luvun muun muassa tekstiviestein ja intensiivisin halauksin.



Opetusta ehdittiin jo syksyllä järjestellä uudestaan, eikä tämänpäiväinen irtisanominen vaikuta opetukseen. Lopun kouluvuoden ajan Kallion lukion teatteri-ilmaisun kursseja opettaa sijaisopettaja.



"Ei tämä koko venettä kaada"

Viime kesäkuussa virassaan aloittanut Mäkinen on vielä uusi virassaan, joten hän ei osaa kommentoida kovin pitkältä ajalta, miten tapaus on vaikuttanut koulun tunnelmaan.



– Suurin osa niistä tekijöistä, joilla tämän talon maine ja tekemisen kulttuuri on rakennettu, on edelleen täällä. Ei tämä koko venettä kaada.



Mäkisen mukaan henkilökunta ja opiskelijat ovat hyvin tukeneeet toinen toisiaan asian käsittelyssä.

– Meillä on pitkä historia siinä, että opiskelijat luottavat opettajiin ja toisin päin. Siitä yhteinen tekeminen on syntynyt ja siihen on yritetty panostaa.