Kallion lukiosta potkut saanut opettaja sai kaksi tilaisuutta kertoa versionsa tapahtumista – ei ilmestynyt kuulemistilaisuuksiin

Perusteellinen selvitys

– Perusteena irtisanomiselle on se, että tämä opettaja on syyllistynyt toistuvasti vakaviin virkasuhteeseen liittyviin laiminlyönteihin ja rikkomuksiin. Hän on syyllistynyt opiskelijoiden seksuaaliseen häirintään ja toiminta on loukannut opiskelijoiden oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön.