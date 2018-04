Liian vähän liikkumista, liikaa istumista – menetys jopa yli 7 miljardia

Liikkumattomuuden kustannuksia on laskettu liikunta-, terveys- ja taloustieteilijöiden yhteisvoimin. Laskelman lopputulos on miljardeja euroja, vaikka menetykset arvioitaisiin pienimmän kustannuksen mukaan. Haarukka on iso: 3,2-7,5 miljardia euroa. Valtion vuoden 2018 budjetin loppusumma on muuten 55,7 miljardia euroa eli tosi isoista rahoista on kysymys.