Kansalaisaloite aktiivimallin kumoamiseksi erittäin suosittu – Vain yksi aloite kerännyt ääniä tätä nopeammin

Paljon julkista keskustelua aiheuttanut, työttömyysturvaan muutoksia tuonut aktiivimalli ja sen kumoamiseksi tehty kansalaisaloite on tällä hetkellä kolmanneksi suosituin kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kannatusta kerännyt aloite. Perjantaiaamuun mennessä aloite on kerännyt lähes 106 000 kannatusilmoitusta.

Puhuttavat aiheet päätyvät aloitteiksi



Ruotsin kielen asema Suomessa, kansanedustajien palkat, seksuaalirikosten rangaistukset, kesäaika, peruskoulu ja ulkomaalaisiin liittyvät asiat ovat aiheita, joista on pantu vireille useampia kansalaisaloitteita verkkopalvelussa.

– Kansalaisaloitteen tarkoitus on ehdottaa lakimuutosta. Usein palautetut aloitteet ovat sellaisia, että niissä ei ole selkeästi ilmaistu, millaista muutosta lakiin toivotaan. Toisinaan tulee aloite-ehdotuksia jonkun kansanedustajan erottamisesta, Nurminen selventää.

Toisinaan kansalaisaloite-palveluun laitetaan lakiehdotuksia, joissa tarkasti mainitaan lakipykälät, joita toivotaan muutettavaksi. Ennen kansalaisaloitteen jättämistä palveluun tekstiä on saatettu jopa hioa lakiasiantuntijoiden avulla. Nurminen kuitenkin vakuuttaa, että tätä ei vaadita.

– Eduskunnan kannalta on toki toivottavaa, että aloiteteksti on tarkkaan mietitty ja perusteltu, mutta emme vaadi kieliopillista oikeellisuutta tai pitkää tekstiä. Riittää, että tekstin ilmaisee selkeästi ja se on kirjoitettu joko suomen tai ruotsin kielellä.